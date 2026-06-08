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Иран объявил о прекращении ударов по Израилю

Ведомости

Иран объявил приостановку операций вооруженных сил страны против Израиля. Это следует из заявления штаб-квартиры «Хатам аль-Анбия», опубликованном агентством Tasnim.

В заявлении подчеркивается, что «если агрессия и злодеяния продолжатся, в том числе на юге Ливана, последуют гораздо более суровые и сокрушительные меры».

Отмечается также, что силы Ирана «дали болезненный ответ» сионистскому режиму в поддержку «угнетенного народа Ливана».

Израиль и Иран обменялись самыми мощными ударами за последние месяцы

Политика / Международные новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял в соцсети TruthSocial, что Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня и переговоры о мире будут продолжены. Axios сообщал со ссылкой на чиновника США и израильский источник, что глава Белого дома попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных действий против Ирана, так как Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения с Тегераном.

8 июня Израиль и Иран обменялись мощнейшими за последние месяцы ударами. Израиль заявил об атаках на объекты в Иране после того, как предыдущим днем были перехвачены выпущенные с иранской территории ракеты. CNN охарактеризовал нынешний виток противостояния как самый серьезный с начала апреля.

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