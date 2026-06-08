Иран объявил о прекращении ударов по Израилю

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял в соцсети TruthSocial, что Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня и переговоры о мире будут продолжены. Axios сообщал со ссылкой на чиновника США и израильский источник, что глава Белого дома попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных действий против Ирана, так как Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения с Тегераном.