Иран объявил о прекращении ударов по Израилю
Иран объявил приостановку операций вооруженных сил страны против Израиля. Это следует из заявления штаб-квартиры «Хатам аль-Анбия», опубликованном агентством Tasnim.
В заявлении подчеркивается, что «если агрессия и злодеяния продолжатся, в том числе на юге Ливана, последуют гораздо более суровые и сокрушительные меры».
Отмечается также, что силы Ирана «дали болезненный ответ» сионистскому режиму в поддержку «угнетенного народа Ливана».
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял в соцсети TruthSocial, что Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня и переговоры о мире будут продолжены. Axios сообщал со ссылкой на чиновника США и израильский источник, что глава Белого дома попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных действий против Ирана, так как Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения с Тегераном.
8 июня Израиль и Иран обменялись мощнейшими за последние месяцы ударами. Израиль заявил об атаках на объекты в Иране после того, как предыдущим днем были перехвачены выпущенные с иранской территории ракеты. CNN охарактеризовал нынешний виток противостояния как самый серьезный с начала апреля.