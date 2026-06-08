Нетаньяху согласился приостановить удары по Ирану после звонка Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял просьбу президента США Дональда Трампа и отдал приказ о приостановке израильских ударов по Ирану, сообщает Ynet со ссылкой на высокопоставленный источник в израильском руководстве.
«По просьбе Трампа мы прекращаем удары в Иране», – приводит портал слова источника. При этом военные действия в Ливане, как ожидается, продолжатся «в полную силу». Нетаньяху, по данным Ynet, «номинально согласился» на предложение американского лидера после телефонного разговора.
Источник YNet, знакомый с ходом переговоров Трампа и Нетаньяху, сообщил, что израильский премьер-министр «рассматривает» возможность прекращения уже запланированных атак на объекты в Иране.
По словам чиновника, Нетаньяху, как ожидается, вскоре прикажет Армии обороны Израиля прекратить удары, запланированные на понедельник, 8 июня, включая удары днем, вечером и ночью. «По сути, сказал источник, Трамп в очередной раз решил от имени Израиля, как будет развиваться война», – говорится в публикации.
8 июня Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы. Трамп призвал стороны немедленно прекратить «стрельбу», позже заявив, что Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Американский лидер попросил Нетаньяху воздержаться от ответных действий, так как Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения с Тегераном. В ответ Иран объявил о приостановке военных операций против Израиля, но предупредил, что в случае продолжения «агрессии» последуют «более суровые и сокрушительные меры». В связи с эскалацией посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля «до прояснения ситуации».