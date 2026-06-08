Посольство РФ рекомендовало россиянам не посещать Израиль
Гражданам России рекомендовано воздержаться от посещения Израиля «до прояснения ситуации». Предостережение связано с обострением обстановки в сфере безопасности в еврейском государстве и вокруг него, сообщило посольство РФ в Тель-Авиве.
Россиянам, находящимся в Израиле, рекомендуется сохранять спокойствие и бдительность, строго соблюдать указания израильских властей насчет мер безопасности, оставаться вблизи безопасных мест и при необходимости не покидать их до уведомления местных властей.
У посольства пока нет сведений о россиянах, которые могли бы пострадать в результате ракетных обстрелов израильской территории. Сотрудники дипмиссии тесно контактируют с представителями властей Израиля.
8 июня Израиль и Иран обменялись мощнейшими ударами за последние месяцы. Израильская сторона заявила об атаках на объекты в Иране после того, как днем раньше были перехвачены ракеты, выпущенные с иранской территории. CNN назвал новый виток эскалации самым серьезным с начала апреля.