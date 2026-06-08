Посольство РФ рекомендовало россиянам не посещать Израиль

8 июня Израиль и Иран обменялись мощнейшими ударами за последние месяцы. Израильская сторона заявила об атаках на объекты в Иране после того, как днем раньше были перехвачены ракеты, выпущенные с иранской территории. CNN назвал новый виток эскалации самым серьезным с начала апреля.