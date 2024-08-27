Что такое «Хезболла» и кого она представляет

Что такое «Хезболла» и кого она представляетКак выглядит структура ливанской организации
Утром 25 августа 2024 г. между Израилем и ливанской военизированной шиитской группировкой «Хезболла» произошло самое масштабное с начала войны в секторе Газа в 2023 г. приграничное столкновение.
Оно может перерасти в повторение событий разрушительной войны 2006 г., последствия которых Ливан ощущает по сей день. Тогда боевые действия продлились чуть более месяца и унесли свыше тысячи жизней с обеих сторон. Экономический ущерб Ливана от израильских бомбардировок составил $2,5 млрд – огромная сумма для и без того небогатой страны.
С тех пор военная мощь «Хезболлы» возросла: движение приобрело богатый опыт ведения боевых действий в период гражданской войны в Сирии с 2011 г., а щедрая поддержка Ирана превратила его в грозного противника еврейского государства.
Как появилась «Хезболла»
«Хезболла» представляет третью по величине религиозную шиитскую общину в Ливане (около 31%), после мусульман-суннитов (32%) и христиан (35%). Она образовалась в хаосе гражданской войны в республике, которая продлилась с 1975 по 1990 г.
До тех пор шиитская община в отличие от своих соседей не имела собственных развитых политических организаций. И хотя после политического соглашения о распределении власти между общинами в 1943 г. за шиитами сохранялся пост спикера парламента (христианин-маронит – президент, а суннит – премьер-министр) в новой конфигурации они ощущали себя маргинализированной группой.
Впоследствии демографические изменения в стране и растущий раскол между христианами и мусульманами перерос в кровопролитную войну всех против всех. В первый год гражданской войны в шиитской среде возникла группировка «Амаль», которая вела боевые действия против преимущественно Организации освобождения Палестины (ООП) во главе с Ясиром Арафатом (тогда она использовала Ливан в качестве базы для атак на Израиль) и даже пользовалась поддержкой Израиля.
Но после вторжения израильской армии в Ливан в 1982 г. в рядах «Амаль» произошел раскол, а ее наиболее радикальные члены образовали новое движение «Хезболла» (Партия Аллаха) для борьбы уже против оккупационных сил. С тех пор еврейское государство остается непримиримым врагом ливанских шиитов.
Организация «Хезболлы»
Создание «Хезболлы» совпало с Исламской революцией в Иране в 1979 г., в результате которой в стране был свергнут режим шаха, а к власти пришло шиитское духовенство. Тегеран увидел в лице ливанских шиитов своих потенциальных союзников для распространения идей Исламской революции на Ближнем Востоке, а также как инструмент для преодоления традиционного арабо-персидского раскола.
Тегеран через Корпус стражей исламской революции (КСИР) оказывал военную, финансовую, организационную помощь «Хезболле», а ливанские боевики проходили военную подготовку в тренировочных лагерях в Иране. В знак благодарности за помощь «Хезболла» в своем манифесте 1985 г. поклялась в верности иранскому верховному лидеру. Движение также выступает за установление исламского режима в Ливане, но подчеркивает, что ливанцы имеют право на самоопределение.
С 1992 г. движение «Хезболла» возглавляет Хасан Насралла, получивший религиозное образование в Ираке и Иране. Он руководит Консультативным советом, который отвечает за законодательные, исполнительные, судебные, политические и военные вопросы. Движение контролирует большую часть районов с шиитским большинством на юге Ливана, в Бейруте и в восточном регионе долины Бекаа, где оказывает местному населению широкую сеть социальных услуг, от образования и медицины до программ по трудоустройству.
По данным американского госдепартамента, Иран обеспечивает большую часть помощи «Хезболлы» в деньгах, оружии и боеприпасах на сотни миллионов долларов ежегодно. Но, по подсчетам издания портала Middle East International, сумма ежемесячной иранской помощи может составлять от $3 млн до $5 млн. Правда, руководство движения утверждает, что оно зарабатывает за счет собственных инвестиционных портфелей и пожертвований мусульман со всего мира.
Роль группировки в ливанской политике
«Хезболла» принимает активное участие в политической жизни Ливана. На последних парламентских выборах в 2022 г. партия завоевала 15 мандатов, а вместе со своими союзниками – 61 из 128 мест в парламенте.
Кроме того, движение располагает собственными крупными военными силами в Ливане. Только им было разрешено сохранить свое оружие после заключения Таифского соглашения 1989 г., которое положило конец гражданской войне. По подсчетам Международного института стратегических исследований, «Хезболла» имеет около 20 000 бойцов и столько же резервистов. По оценкам аналитиков, на вооружении группы могут быть от 150 000 до 200 000 ракет и снарядов разной дальности. Ассаф Орион из Израильского института исследований национальной безопасности назвал группировку «самым тяжеловооруженным негосударственным субъектом в мире».