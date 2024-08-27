Что такое «Хезболла» и кого она представляет

Впоследствии демографические изменения в стране и растущий раскол между христианами и мусульманами перерос в кровопролитную войну всех против всех. В первый год гражданской войны в шиитской среде возникла группировка «Амаль», которая вела боевые действия против преимущественно Организации освобождения Палестины (ООП) во главе с Ясиром Арафатом (тогда она использовала Ливан в качестве базы для атак на Израиль) и даже пользовалась поддержкой Израиля.