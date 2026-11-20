Постпред РФ призвал ОБСЕ защитить спортсменов из России от дискриминации
Страны – участницы ОБСЕ должны принять меры для защиты российских спортсменов от дискриминации. Об этом сообщил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский на заседании постсовета ОБСЕ.
«ОБСЕ необходимо предпринять конкретные усилия на этот счет, если целью действительно является сохранение беспристрастного и непредвзятого характера спорта», – подчеркнул Полянский (цитата по «РИА Новости»).
По словам дипломата, ряд государств использует спорт в политических целях, что приводит к нарушению прав спортсменов из стран, неугодных Западу. Полянский отметил, что эта тенденция сохраняется уже продолжительное время. Он подчеркнул, что ограничения затрагивают в том числе несовершеннолетних спортсменов и атлетов с инвалидностью.
20 ноября погранслужба Швеции объявила, что не будет выдавать визы российским спортсменам для участия в соревнованиях. Правительство страны считает, что разрешение российским спортсменам и официальным лицам въезжать в Швецию и участвовать в соревнованиях может представлять «угрозу для международных отношений страны».
12 ноября власти Финляндии ужесточили ограничения на въезд граждан России, распространив их на профессиональных спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе.