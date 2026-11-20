По словам дипломата, ряд государств использует спорт в политических целях, что приводит к нарушению прав спортсменов из стран, неугодных Западу. Полянский отметил, что эта тенденция сохраняется уже продолжительное время. Он подчеркнул, что ограничения затрагивают в том числе несовершеннолетних спортсменов и атлетов с инвалидностью.