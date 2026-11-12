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Финляндия ввела ограничения на въезд спортсменов из России

Сергей Пахомов

Финляндия ужесточила ограничения на въезд граждан России с необязательными целями. Об МИД страны сообщил на своем официальном сайте.

Новые правила распространяются на краткосрочную работу по визе, поездки спортсменов, в том числе выступающих под нейтральным статусом. Ограничения будут действовать независимо от страны, из которой россияне прибывают в Финляндию.

«Их [спортсменов] въезд в страну представлял бы угрозу для международных отношений Финляндии. То же самое касается других видов краткосрочной работы по визам», – заявила министр иностранных дел Элина Валтонен.

Как отметил финский МИД, россияне смогут работать в Финляндии по шенгенской визе только в сферах, имеющих существенное значение для национальных интересов страны, например в обеспечении безопасности поставок.

9 ноября сообщалось, что власти Финляндии намерены ограничить выдачу краткосрочных рабочих виз российским спортсменам, чтобы не допускать их въезд в страну. 6 ноября глава финского МИД заявил о подготовке новых ограничений на въезд россиян.

10 октября Орпо предложил полностью прекратить выдачу россиянам виз для поездок в Евросоюз. Он объяснил инициативу опасениями относительно возможной диверсионной деятельности России в Европе и намеревался поднять этот вопрос на заседании Европейского совета.

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