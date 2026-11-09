Yle: Финляндия планирует ужесточить выдачу виз российским спортсменам

Изменения коснутся спортсменов, которые приезжают в Финляндию для работы на срок менее 90 дней. При этом ранее выданные визы аннулировать не будут. В частности, ограничения не затронут российских хоккеистов НХЛ, которые уже получили документы для въезда в страну.