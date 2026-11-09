Yle: Финляндия планирует ужесточить выдачу виз российским спортсменам
Власти Финляндии намерены ограничить выдачу краткосрочных рабочих виз российским спортсменам, чтобы не допускать их въезд в страну. Новые меры планируется утвердить 12 ноября, сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на собственные данные.
Изменения коснутся спортсменов, которые приезжают в Финляндию для работы на срок менее 90 дней. При этом ранее выданные визы аннулировать не будут. В частности, ограничения не затронут российских хоккеистов НХЛ, которые уже получили документы для въезда в страну.
По данным Yle, решение правительства не имеет силы закона, поэтому для его изменения не требуется одобрение парламента. Вопросы выдачи конкретных виз по-прежнему будут рассматривать сотрудники МИД Финляндии.
6 ноября глава финского МИД Элина Валтонен сообщила о подготовке новых ограничений на въезд россиян. Ранее премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что действующие меры позволяют отказывать во въезде в том числе профессиональным спортсменам.
10 октября Орпо предложил полностью прекратить выдачу россиянам виз для поездок в Евросоюз. Он объяснил инициативу опасениями относительно возможной диверсионной деятельности России в Европе и намеревался поднять этот вопрос на заседании Европейского совета.