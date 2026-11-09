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Главная / Политика /

Небензя обвинил европейские власти в раскручивании «маховика милитаризации»

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Европейские страны усиливают военную активность и формируют у людей представление о неизбежности конфликта с Россией. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации, передает «РИА Новости».

По его словам, европейские власти продолжают поставлять Украине оружие и финансовую помощь, одновременно наращивая милитаризацию и распространяя заявления о российской угрозе. Небензя охарактеризовал эти действия как раздувание истерии вокруг якобы существующей опасности со стороны Москвы.

Он также утверждает, что европейские правительства последовательно готовят общественное мнение к мысли о возможной войне с Россией.

9 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ряд европейских стран не заинтересован в завершении конфликта на Украине. По его словам, конфликт мог бы быть закончен еще весной 2022 г. Как утверждает дипломат, Великобритания тогда подтолкнула Киев к отказу от мирного урегулирования и продолжению боевых действий. Он также заявил, что Украина утратила даже косвенные признаки суверенитета и независимости. По оценке замглавы МИДа, ее территория фактически находится под внешним военно-политическим управлением.

До этого секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил, что действия Украины и европейских стран свидетельствуют о подготовке к продолжению военного конфликта, а не к мирному урегулированию. 

6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со стороны Европы Москва фиксирует «затянувшуюся нерешительность и неготовность» к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия не получала инициатив со стороны европейских стран насчет механизмов обеспечения безопасности.

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