Минстрой разработал более 40 мер поддержки строительной отрасли
Минстрой России совместно с другими ведомствами разработал более 40 мер поддержки строительной отрасли. Они направлены в том числе на решение финансовых проблем застройщиков, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в интервью информационной службе «Вести».
По словам министра, некоторые девелоперы столкнулись с недостаточным наполнением счетов эскроу на фоне ситуации с ипотечным кредитованием. Ведомство работает над мерами поддержки таких компаний.
«У застройщиков некоторых есть проблемы, связанные с ненаполнением счетов эскроу. В этом направлении мы работаем, в том числе и отрабатываются меры соответствующей поддержки», – сказал Файзуллин.
Глава Минстроя уточнил, что подготовленные меры распространяются не только на жилищное строительство, но и на другие направления отрасли. Подробностей об их содержании и сроках реализации он не привел.
26 октября Минстрой предложил разрешить подготовку промышленных площадок к строительству до получения соответствующего разрешения. Инициатива призвана ускорить реализацию инвестиционных проектов.