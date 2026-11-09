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Главная / Общество /

В России начался отбор на третий поток программы «Время героев»

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В России начался прием заявок на третий поток программы «Время героев», ориентированный на участников и ветеранов спецоперации без высшего образования. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на заседании общественного совета программы.

«Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе», – заявил Кириенко.

Подать заявку можно до 25 января 2027 г. на официальном сайте программы. Кандидатам предстоит заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование. Оно будет организовано в регионах на базе 95 пунктов дистанционной оценки, в том числе в исторических регионах и вблизи районов ведения боевых действий. При отборе также учтут воинские заслуги кандидатов.

Для участия необходимо иметь российское гражданство, проявить мужество и героизм в ходе спецоперации, а также получить среднее общее или среднее профессиональное образование либо иметь незаконченное высшее.

Обучение продлится три года вместо четырех. Первые полтора года участники будут проходить теоретическую подготовку в Президентской академии, затем перейдут на очно-заочный формат. По итогам программы выпускники получат государственные дипломы. Для военнослужащих и ветеранов спецоперации с высшим образованием возможность участвовать в программе сохранится в следующих потоках.

9 ноября депутаты Госдумы, члены Общественной палаты и Ассоциации ветеранов СВО сообщили «Ведомостям», что у ветеранов спецоперации без высшего образования есть запрос на обучение по кадровой программе, которая бы позволила им трудоустроиться на руководящие позиции в органы власти. Этот вопрос прорабатывался давно, говорит знакомый с программой собеседник.

5 ноября президент РФ Владимир Путин поручил администрации президента и правительству разработать отдельную образовательную программу для участников спецоперации, не имеющих высшего образования. Новая программа позволит расширить возможности профессиональной подготовки военнослужащих и ветеранов, которые не соответствуют образовательным требованиям действующего проекта.

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