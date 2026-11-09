В России начался отбор на третий поток программы «Время героев»

9 ноября депутаты Госдумы, члены Общественной палаты и Ассоциации ветеранов СВО сообщили «Ведомостям», что у ветеранов спецоперации без высшего образования есть запрос на обучение по кадровой программе, которая бы позволила им трудоустроиться на руководящие позиции в органы власти. Этот вопрос прорабатывался давно, говорит знакомый с программой собеседник.