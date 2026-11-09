Путин поздравил Пахмутову с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову с 97-летием. Телеграмма поздравления опубликована на официальном сайте Кремля.
«Ваши замечательные музыкальные произведения отмечены гордостью за выдающиеся свершения нашего народа», – отметил российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что музыка Пахмутовой пользуется в России заслуженным признанием и по праву считается подлинным достоянием отечественной культуры. Путин пожелал композитору здоровья, успехов и вдохновения.
Александра Пахмутова – советский и российский композитор, народная артистка СССР, Герой Труда РФ. Она написала более 400 песен, среди которых «Нежность», «Надежда», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были» и «До свиданья, Москва!». Многие произведения созданы в соавторстве с ее мужем, поэтом Николаем Добронравовым.