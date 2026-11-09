Путин поздравил Пахмутову с днем рождения

Александра Пахмутова – советский и российский композитор, народная артистка СССР, Герой Труда РФ. Она написала более 400 песен, среди которых «Нежность», «Надежда», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были» и «До свиданья, Москва!». Многие произведения созданы в соавторстве с ее мужем, поэтом Николаем Добронравовым.