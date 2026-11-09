Песков анонсировал встречу Путина и главы Татарстана
Президент Владимир Путин 9 ноября встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Регулярно такие встречи президент проводит. Это будет одна из таких встреч. Будет серьезный разговор по делам Республики Татарстан», – заявил Песков.
Он также назвал регион одним из важнейших в России с точки зрения экономического, промышленного и социального потенциала. По словам пресс-секретаря Кремля, другие встречи президента будут непубличными.
Последняя встреча российского лидера с Миннихановым прошла 18 июня в рамках саммита Россия – АСЕАН. В ходе мероприятия Путин подчеркнул, что бойцы из Татарстана мужественно несут службу в зоне спецоперации.
Путин и Минниханов встречались в двустороннем формате в марте 2025 г. Тогда глава Татарстана доложил российскому лидеру о ситуации с набором военнослужащих для участия в спецоперации, экономическом развитии региона и межконфессиональном сотрудничестве.