Песков назвал закрытие «Новой газеты» ротационным процессом

«Новая газета» прекратила работу после более 30 лет работы 9 ноября. Решение было принято в октябре вскоре после новых обысков, а также допроса главного редактора издания Сергея Соколова в Следственном комитете России. Кроме того, 4 сентября Минюст включил газету в свой реестр иностранных агентов, а в 2022 г. суд аннулировал регистрацию печатного издания по иску Роскомнадзора.