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Песков назвал закрытие «Новой газеты» ротационным процессом

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Закрытие СМИ в России является «обычным ротационным процессом». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя закрытие «Новой газеты» (считается в России иноагентом).

«Год от года какие-то [СМИ] перестают существовать, их место занимают новые. Это обычный ротационный процесс», – сказал он.

Отдельно Песков не согласился со словами вопрошающего журналиста о том, что якобы уходит эпоха независимых российских СМИ. По его словам, российские СМИ весьма многогранны: они мультимедийные, быстро развиваются и существуют в условиях «достаточно жесткой конкуренции».

«Новая газета» прекратила работу после более 30 лет работы 9 ноября. Решение было принято в октябре вскоре после новых обысков, а также допроса главного редактора издания Сергея Соколова в Следственном комитете России. Кроме того, 4 сентября Минюст включил газету в свой реестр иностранных агентов, а в 2022 г. суд аннулировал регистрацию печатного издания по иску Роскомнадзора.

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