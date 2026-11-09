Песков назвал закрытие «Новой газеты» ротационным процессом
Закрытие СМИ в России является «обычным ротационным процессом». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя закрытие «Новой газеты»
«Год от года какие-то [СМИ] перестают существовать, их место занимают новые. Это обычный ротационный процесс», – сказал он.
Отдельно Песков не согласился со словами вопрошающего журналиста о том, что якобы уходит эпоха независимых российских СМИ. По его словам, российские СМИ весьма многогранны: они мультимедийные, быстро развиваются и существуют в условиях «достаточно жесткой конкуренции».
«Новая газета» прекратила работу после более 30 лет работы 9 ноября. Решение было принято в октябре вскоре после новых обысков, а также допроса главного редактора издания Сергея Соколова в Следственном комитете России. Кроме того, 4 сентября Минюст включил газету в свой реестр иностранных агентов, а в 2022 г. суд аннулировал регистрацию печатного издания по иску Роскомнадзора.