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Beget приостановил аккредитацию регистратора доменов

Антон Потоков
Unsplash
Unsplash

Координационный центр национального домена сети Интернет и РосНИИРОС временно приостановили аккредитацию Beget по доменам .ru, .рф и .su. Об этом сообщила пресс-служба хостинг-провайдера.

«Приостановка – это не аннулирование и не лишение аккредитации, а стандартная часть протокола реагирования на инциденты», – говорится в сообщении Beget в Telegram.

Компания согласовала с КЦ, РосНИИРОС и ТЦИ план возобновления аккредитации и работает по нему. Домены клиентов в безопасности, заверили в компании: даты аннулирования перенесены, домены продолжат работать и не будут разделегированы, даже если срок регистрации закончится.

Регистрация новых доменов .ru, .рф и .su временно недоступна. Панель управления cp.beget.com восстанавливается, раздел «Домены» уже работает. Полный доступ к управлению вернется после возобновления аккредитации.

В ночь с 1 на 2 ноября 2026 г. Beget подвергся массированной кибератаке, в результате которой была уничтожена облачная инфраструктура провайдера. 3 ноября компания сообщила, что восстановлению подлежат «почти 100%» сайтов на виртуальном хостинге, но запуск требует ручной проверки более 1000 серверов. К 6 ноября Beget восстановил более 60% хостинга, однако файловые бэкапы VPS сохранились только для половины пользователей.

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