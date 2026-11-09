Beget приостановил аккредитацию регистратора доменов

В ночь с 1 на 2 ноября 2026 г. Beget подвергся массированной кибератаке, в результате которой была уничтожена облачная инфраструктура провайдера. 3 ноября компания сообщила, что восстановлению подлежат «почти 100%» сайтов на виртуальном хостинге, но запуск требует ручной проверки более 1000 серверов. К 6 ноября Beget восстановил более 60% хостинга, однако файловые бэкапы VPS сохранились только для половины пользователей.