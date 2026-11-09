Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,298+0,13%MSTT82+2,82%MGTS1 366+1,04%IMOEX2 478,08+0,58%RTSI950,41+0,58%RGBI112,07+0,15%RGBITR778,73+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио: США и Иран пока не стоят на пороге урегулирования конфликта

Татьяна Мозолевская
Department of State / Flickr
Department of State / Flickr

США и Иран пока не стоят на пороге урегулирования конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я не могу сообщить вам о каком-либо прогрессе. Думаю, вы и сами видите кое-что из того, что сейчас происходит. Ряд стран продолжает контактировать с ними, предлагая разные идеи, но я бы не сказал, что мы на пороге прорыва», - сказал Рубио (цитата по «РИА Новости»).

8 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана. При этом он не исключил новых ударов в случае, если Тегеран не согласится на заключение соглашения с Вашингтоном. 

При этом 7 ноября Иран снял ограничения на дальность ракет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь