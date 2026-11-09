Рубио: США и Иран пока не стоят на пороге урегулирования конфликта
США и Иран пока не стоят на пороге урегулирования конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Я не могу сообщить вам о каком-либо прогрессе. Думаю, вы и сами видите кое-что из того, что сейчас происходит. Ряд стран продолжает контактировать с ними, предлагая разные идеи, но я бы не сказал, что мы на пороге прорыва», - сказал Рубио (цитата по «РИА Новости»).
8 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана. При этом он не исключил новых ударов в случае, если Тегеран не согласится на заключение соглашения с Вашингтоном.
При этом 7 ноября Иран снял ограничения на дальность ракет.