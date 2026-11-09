Рубио: США и Иран пока не стоят на пороге урегулирования конфликта

«Я не могу сообщить вам о каком-либо прогрессе. Думаю, вы и сами видите кое-что из того, что сейчас происходит. Ряд стран продолжает контактировать с ними, предлагая разные идеи, но я бы не сказал, что мы на пороге прорыва», - сказал Рубио (цитата по «РИА Новости»).