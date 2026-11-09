Дрозденко: 113 беспилотников сбили над Ленобластью
Силы ПВО сбили за ночь над территорией Ленинградской области 113 украинских беспилотников. БПЛА попали в промзону города Кириши, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Кроме того, обломки устройства попали в одну из квартир в Киришах, из квартиры эвакуирована семья. Эвакуация подъезда не потребовалась, пострадавших нет.
Осколки также упали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске, последствия уточняются.
Ночью Росавиация ограничивала полеты в петербургском аэропорту «Пулково».
По данным Минобороны, российские силы ПВО с 8:00 до 20:00 мск 8 ноября ликвидировали 50 украинских дронов над несколькими регионами страны. Беспилотники были сбиты над областями ЦФО, а также над Крымом.