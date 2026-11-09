Трамп: после урегулирования Украина будет «другой формы»

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в первом с февраля 2026 г. раунде переговоров по Украине в Абу-Даби (ОАЭ), которые стартуют 10 ноября, Россию представят помощник президента Владимир Мединский, два заместителя министра иностранных дел РФ – Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский. От Украины делегацию возглавит секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, а среди участников будет и руководитель офиса президента Кирилл Буданов. США будут представлены зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивеном Уиткоффом.