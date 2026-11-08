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NIOEC: Иран восстановил 80% нефтяной инфраструктуры после ударов США и Израиля

Елена Вострикова
Unsplash
Unsplash

В Иране восстановлено около 80% нефтяных объектов и хранилищ, поврежденных в результате военных действий с США и Израилем. Об этом сообщил генеральный директор Национальной иранской нефтяной инженерно-строительной компании (NIOEC) Мохаммад Мешкинфам, передает агентство Fars.

«Общий прогресс восстановления поврежденных нефтяных объектов и хранилищ достиг примерно 80%», – заявил он.

По словам Мешкинфама, полностью завершить восстановительные работы планируется к концу иранского месяца абан, который заканчивается 21 ноября. При этом инфраструктура для перекачки нефтепродуктов восстановлена примерно на 60%.

Глава NIOEC также сообщил, что после ударов по нефтебазе в Рее на восстановление топливного снабжения Тегерана потребовалось около двух недель.

8 ноября президент США Дональд Трамп в интервью CNN назвал возобновление полномасштабных боевых действий против Ирана крайне маловероятным. Вместе с тем он допустил новые удары, если Тегеран не согласится заключить с Вашингтоном «очень сильное соглашение».

По словам американского лидера, решение о дальнейших военных действиях будет зависеть от результатов переговоров с иранской стороной.

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