NIOEC: Иран восстановил 80% нефтяной инфраструктуры после ударов США и Израиля

В Иране восстановлено около 80% нефтяных объектов и хранилищ, поврежденных в результате военных действий с США и Израилем. Об этом сообщил генеральный директор Национальной иранской нефтяной инженерно-строительной компании (NIOEC) Мохаммад Мешкинфам, передает агентство Fars.