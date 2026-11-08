NIOEC: Иран восстановил 80% нефтяной инфраструктуры после ударов США и Израиля
В Иране восстановлено около 80% нефтяных объектов и хранилищ, поврежденных в результате военных действий с США и Израилем. Об этом сообщил генеральный директор Национальной иранской нефтяной инженерно-строительной компании (NIOEC) Мохаммад Мешкинфам, передает агентство Fars.
«Общий прогресс восстановления поврежденных нефтяных объектов и хранилищ достиг примерно 80%», – заявил он.
По словам Мешкинфама, полностью завершить восстановительные работы планируется к концу иранского месяца абан, который заканчивается 21 ноября. При этом инфраструктура для перекачки нефтепродуктов восстановлена примерно на 60%.
Глава NIOEC также сообщил, что после ударов по нефтебазе в Рее на восстановление топливного снабжения Тегерана потребовалось около двух недель.
8 ноября президент США Дональд Трамп в интервью CNN назвал возобновление полномасштабных боевых действий против Ирана крайне маловероятным. Вместе с тем он допустил новые удары, если Тегеран не согласится заключить с Вашингтоном «очень сильное соглашение».
По словам американского лидера, решение о дальнейших военных действиях будет зависеть от результатов переговоров с иранской стороной.