Сеть АЗС «Трасса» приостановила работу в Подмосковье
«Из 53 АЗС ПАО «Евротранс» бренд «Трасса» не функционируют все 53 АЗС», – говорится в сообщении.
Сейчас собственник имущества компании, «Газпромбанк Лизинг», проводит изъятие всех 57 АЗС, включая четыре заправки в других регионах, добавили в ведомстве.
В конце октября межрайонная инспекция ФНС России № 20 по Саратовской области направила в Арбитражный суд Московской области заявление о признании банкротом главной сбытовой структуры «Евротранса» – компании «Трасса ГСМ». Это ключевая структура «Евротранса». Через нее компания владеет основными активами в сегменте торговли топливом, в частности сетью АЗС «Трасса».
Признать «Евротранс» банкротом просили Сбербанк и банк «Россия». «Ведомости» отмечали, что иски к «Евротрансу» начали подавать еще в начале 2026 г. Тогда счета компании оказались заблокированы на четыре дня из-за долга в размере 233 млн руб. перед ФНС.