Сеть АЗС «Трасса» приостановила работу в Подмосковье

Признать «Евротранс» банкротом просили Сбербанк и банк «Россия». «Ведомости» отмечали, что иски к «Евротрансу» начали подавать еще в начале 2026 г. Тогда счета компании оказались заблокированы на четыре дня из-за долга в размере 233 млн руб. перед ФНС.