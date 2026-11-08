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Главная / Бизнес /

Сеть АЗС «Трасса» приостановила работу в Подмосковье

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Заправки сети «Трасса» приостановили работу в Московской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на минэнергетики региона.

«Из 53 АЗС ПАО «Евротранс» бренд «Трасса» не функционируют все 53 АЗС», – говорится в сообщении. 

Сейчас собственник имущества компании, «Газпромбанк Лизинг», проводит изъятие всех 57 АЗС, включая четыре заправки в других регионах, добавили в ведомстве.

В конце октября межрайонная инспекция ФНС России № 20 по Саратовской области направила в Арбитражный суд Московской области заявление о признании банкротом главной сбытовой структуры «Евротранса» – компании «Трасса ГСМ». Это ключевая структура «Евротранса». Через нее компания владеет основными активами в сегменте торговли топливом, в частности сетью АЗС «Трасса».

Признать «Евротранс» банкротом просили Сбербанк и банк «Россия». «Ведомости» отмечали, что иски к «Евротрансу» начали подавать еще в начале 2026 г. Тогда счета компании оказались заблокированы на четыре дня из-за долга в размере 233 млн руб. перед ФНС.

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