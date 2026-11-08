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Главная / Общество /

Актриса сериала «Метод» Янина Когут умерла на 76-м году жизни

Ася Султанова

Актриса Янина Когут умерла на 76-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на окружение артистки. Причиной смерти стал стволовой инсульт.

Когут с 29 октября находилась в реанимации, она умерла в медучреждении 7 ноября.

Когут родилась 7 мая 1951 г. в Подольске. В 1975 г. окончила вокальное отделение Музыкального училища имени Ипполитова-Иванова.

В 1974–1984 гг. работала в Московском экспериментальном театре-студии «Союзконцерта» (позже его переименовали в Театр полифонической драмы под руководством Юденича). В 1987 г. окончила Народный университет искусств по специальности «основы актерского искусства».

Актриса известна по ролям в сериалах «Метод», «Шифр», «Тетя Марта» и «Конец света», а также в фильмах «Брат-2», «Небо. Самолет. Девушка», «Француз».

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