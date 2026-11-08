Актриса сериала «Метод» Янина Когут умерла на 76-м году жизни
Когут с 29 октября находилась в реанимации, она умерла в медучреждении 7 ноября.
Когут родилась 7 мая 1951 г. в Подольске. В 1975 г. окончила вокальное отделение Музыкального училища имени Ипполитова-Иванова.
В 1974–1984 гг. работала в Московском экспериментальном театре-студии «Союзконцерта» (позже его переименовали в Театр полифонической драмы под руководством Юденича). В 1987 г. окончила Народный университет искусств по специальности «основы актерского искусства».
Актриса известна по ролям в сериалах «Метод», «Шифр», «Тетя Марта» и «Конец света», а также в фильмах «Брат-2», «Небо. Самолет. Девушка», «Француз».