Российские войска поразили склады боеприпасов и объекты энергетики ВСУ
Армия России нанесла удары по складам боеприпасов, объектам энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе боевых действий на Украине.
Поражены цеха по производству беспилотников и наземных робототехнических комплексов, места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Удары были нанесены в 141 районе Украины оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.
По данным военного ведомства, средства противовоздушной обороны сбили три управляемые авиационные бомбы и 538 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Утром 8 ноября Минобороны сообщило об ударах по электроподстанции 330 кВ в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области. Она обеспечивает электроэнергией предприятия военной промышленности Украины. В акватории Черного моря юго-западнее Одессы армия России поразила судно-контейнеровоз, доставлявшее на Украину вооружение и военное имущество.
За ночь 8 ноября над Россией сбили 142 украинских беспилотника.