Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,283+0,51%ARSA7,21+1,26%BRZL1 1840%IMOEX2 485,02+0,86%RTSI953,07+0,86%RGBI112,14+0,21%RGBITR779,2+0,31%
Главная / Политика /

Российские войска поразили склады боеприпасов и объекты энергетики ВСУ

Ася Султанова

Армия России нанесла удары по складам боеприпасов, объектам энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе боевых действий на Украине.

Поражены цеха по производству беспилотников и наземных робототехнических комплексов, места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Удары были нанесены в 141 районе Украины оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.

По данным военного ведомства, средства противовоздушной обороны сбили три управляемые авиационные бомбы и 538 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Утром 8 ноября Минобороны сообщило об ударах по электроподстанции 330 кВ в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области. Она обеспечивает электроэнергией предприятия военной промышленности Украины. В акватории Черного моря юго-западнее Одессы армия России поразила судно-контейнеровоз, доставлявшее на Украину вооружение и военное имущество.

За ночь 8 ноября над Россией сбили 142 украинских беспилотника.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её