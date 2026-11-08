МВД: мошенники заражают гаджеты жертв с сайтов знакомств для хищения денег

В обоих случаях жертве присылают ссылку для скачивания – при переходе по ней на устройство попадает вредоносное ПО. С его помощью мошенники получают доступ к гаджету жертвы и похищают деньги. В МВД советуют никогда не устанавливать приложения по ссылкам из переписки и не вводить логины и пароли на подозрительных сайтах, даже если их называют якобы защищенным сервисом.