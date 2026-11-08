МВД: мошенники заражают гаджеты жертв с сайтов знакомств для хищения денег
Мошенники стали предлагать жертве с сайта знакомств протестировать «разработанное приложение» или установить программу для удобного обмена фотографиями. В результате на устройство попадает вредоносное ПО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Как рассказали в полции, сначала аферист общается с человеком на сайте знакомств. Между ними завязывается активный диалог, складываются доверительные отношения. Затем мошенник просит помочь с якобы тестированием приложения, которое он разработал лично, или предлагает для обмена фото и видео воспользоваться «специальной программой».
В обоих случаях жертве присылают ссылку для скачивания – при переходе по ней на устройство попадает вредоносное ПО. С его помощью мошенники получают доступ к гаджету жертвы и похищают деньги. В МВД советуют никогда не устанавливать приложения по ссылкам из переписки и не вводить логины и пароли на подозрительных сайтах, даже если их называют якобы защищенным сервисом.
На сайтах знакомств мошенники применяют несколько схем обмана. Они могут просить перевести деньги под предлогом тяжелой жизненной ситуации, выманивать коды из SMS при якобы покупке билетов, оформлении доставки или заказа.
Для обмана аферисты используют поддельные фотографии и анкеты, чтобы получить доступ к персональным данным жертв. Среди самых распространенных схем – вовлечение людей в инвестиционные или игровые схемы через доверительное общение.
«РИА Новости» со ссылкой на материалы прокуратуры сообщало о схеме мошенничества, когда аферисты распространяют под видом бесплатных ИИ-сервисов для подбора стрижек, причесок и макияжа вредоносное программное обеспечение (ПО).
3 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что в сезон замены автомобильных шин мошенники становятся активнее. Чаще всего они действуют через поддельные интернет-магазины шин и дисков.
7 ноября стало известно, что мошенники похитили у жительницы Москвы 450 млн руб. под предлогом утечки ее персональных данных из организации, где работает потерпевшая.