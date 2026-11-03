Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,193-0,29%UTAR9,06-0,66%TGKA0,005+0,04%IMOEX2 442,8-0,52%RTSI950,36-0,52%RGBI112,21-0,09%RGBITR778,14-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В МВД предупредили о росте мошенничества в период сезонной смены шин

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Мошенники активизируют обманные схемы в период сезонной смены автомобильных шин. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, одна из распространенных схем связана с созданием поддельных интернет-магазинов шин и дисков. Если обычно на одну компанию приходится около 10 фишинговых ресурсов, то в сезон их число может увеличиваться до 50–200. Злоумышленники продвигают такие сайты в поисковой выдаче, чтобы привлечь покупателей, а после ввода платежных данных получают доступ к деньгам и персональной информации.

Еще одной схемой в МВД назвали фальшивые объявления о продаже шин по заниженным ценам. Покупатели переводят предоплату, но товар не получают. В ведомстве советуют оплачивать покупку при получении или пользоваться площадками с защитой средств.

Под видом организации курьерской доставки мошенники также отправляют ссылки для «резервирования» товара. Ввод данных банковской карты на таких страницах приводит к потере денег. Для получения перевода продавцу достаточно сообщить номер карты или телефона, подчеркнули в МВД.

В МВД рекомендуют приобретать шины на проверенных площадках, самостоятельно вводить адрес официального магазина и не переходить по рекламным ссылкам. Также следует внимательно проверять доменное имя сайта.

23 октября вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев сообщил, что мошенники стали использовать для обмана сезонные поводы, которые у всех на повестке. По его словам, они касаются и темы сезонной замены шин. Создаются сайты-клоны известных магазинов, где цены на товары занижены. После предоплаты «продавец» исчезает. Так же работают сайты-однодневки с «суперскидками», где искусственные таймеры предупреждают, что «осталось два часа». Во время распродаж, как в «черную пятницу», мошенники в мессенджерах предлагают поддельные акции, сертификаты и промокоды, которые ведут на фальшивые сайты.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте