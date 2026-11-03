В МВД предупредили о росте мошенничества в период сезонной смены шин

23 октября вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев сообщил, что мошенники стали использовать для обмана сезонные поводы, которые у всех на повестке. По его словам, они касаются и темы сезонной замены шин. Создаются сайты-клоны известных магазинов, где цены на товары занижены. После предоплаты «продавец» исчезает. Так же работают сайты-однодневки с «суперскидками», где искусственные таймеры предупреждают, что «осталось два часа». Во время распродаж, как в «черную пятницу», мошенники в мессенджерах предлагают поддельные акции, сертификаты и промокоды, которые ведут на фальшивые сайты.