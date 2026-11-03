В МВД предупредили о росте мошенничества в период сезонной смены шин
Мошенники активизируют обманные схемы в период сезонной смены автомобильных шин. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, одна из распространенных схем связана с созданием поддельных интернет-магазинов шин и дисков. Если обычно на одну компанию приходится около 10 фишинговых ресурсов, то в сезон их число может увеличиваться до 50–200. Злоумышленники продвигают такие сайты в поисковой выдаче, чтобы привлечь покупателей, а после ввода платежных данных получают доступ к деньгам и персональной информации.
Еще одной схемой в МВД назвали фальшивые объявления о продаже шин по заниженным ценам. Покупатели переводят предоплату, но товар не получают. В ведомстве советуют оплачивать покупку при получении или пользоваться площадками с защитой средств.
Под видом организации курьерской доставки мошенники также отправляют ссылки для «резервирования» товара. Ввод данных банковской карты на таких страницах приводит к потере денег. Для получения перевода продавцу достаточно сообщить номер карты или телефона, подчеркнули в МВД.
В МВД рекомендуют приобретать шины на проверенных площадках, самостоятельно вводить адрес официального магазина и не переходить по рекламным ссылкам. Также следует внимательно проверять доменное имя сайта.
23 октября вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев сообщил, что мошенники стали использовать для обмана сезонные поводы, которые у всех на повестке. По его словам, они касаются и темы сезонной замены шин. Создаются сайты-клоны известных магазинов, где цены на товары занижены. После предоплаты «продавец» исчезает. Так же работают сайты-однодневки с «суперскидками», где искусственные таймеры предупреждают, что «осталось два часа». Во время распродаж, как в «черную пятницу», мошенники в мессенджерах предлагают поддельные акции, сертификаты и промокоды, которые ведут на фальшивые сайты.