ВТБ: мошенники используют сезонные проблемы как сценарий для кражи средств
Мошенники стали использовать для обмана сезонные поводы, которые у всех на повестке. Срочные сборы в родительских чатах и фальшивые налоговые уведомления стали главными сценариями этой осени, сообщил замруководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев. Его слова передал «Ведомостям» представитель банка.
Он рассказал, что аферисты могут притвориться родителями и в школьном чате попросить перевести деньги на подарки или цветы по ссылке. Также на почту жертвам мошенники отправляют фальшивые налоговые уведомления о якобы неоплаченных налогах или штрафах с угрозой «судебного приказа». Ссылки в обоих случаях ведут на поддельный сайт, где собирают данные карты.
Мошенники касаются и темы сезонной замены шин. Создаются сайты-клоны известных магазинов, где цены на товары занижены. После предоплаты «продавец» исчезает. Так же работают сайты-однодневки с «суперскидками», где искусственные таймеры предупреждают, что «осталось два часа». Во время распродаж, как в «черную пятницу», мошенники в мессенджерах предлагают поддельные акции, сертификаты и промокоды, которые ведут на фальшивые сайты.
Саранцев рассказал еще два сценария. Первая касается вакансий для студентов. Мошенники могут предлагают «легкую» работу – наборщик текста, модератор, администратор, а после собеседования просят оформить «зарплатную карту» по ложной ссылке. Второй сценарий касается сезонной вакцинации от гриппа. Жертве звонят якобы из поликлиники и предлагают «срочно записаться». Просят данные полиса, паспорта или код из СМС для «электронной очереди», а затем списывают деньги.
В ВТБ рекомендовали универсальные правила – не переходить по ссылке из сообщения и не вводить данные карты, пароли и коды из СМС на сомнительных сайтах. Стоит насторожиться при таких просьбах и при любых сомнениях прерывать общение с потенциальным мошенником.
18 октября московская полиция рекомендовала не использовать в разговоре с незнакомцами фразы «да», «подтверждаю», «согласен» и не называть свои фамилию и имя. Речь и видеоизображение могут записываться и преобразовываться, поэтому важно минимизировать разговор и не произносить ключевые фразы.