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Главная / Общество /

В МВД назвали фразы, которых следует избегать в разговоре с неизвестными

Ася Султанова

Московская полиция рекомендует не использовать в разговоре с незнакомыми фразы «да», «подтверждаю», «согласен» и не называть свои фамилию и имя, пишет ТАСС со ссылкой на материалы пресс-службы столичного ГУ МВД России.

Речь и видеоизображение могут записываться и преобразовываться, предупреждает полиция. Поэтому необходимо минимизировать разговор и не произносить ключевые фразы – «да», «подтверждаю», «согласен», «фамилия, имя, отчество».

Еще одним способом защиты от дистанционных мошенничеств там называют настройку двухфакторной аутентификации учетных записей. В ГУ МВД рекомендуют приостановить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках мессенджеров и установить на устройство антивирус. Такая мера снизит риск скачивания файлов, содержащих вредоносные программы.

В полиции советуют для идентификации абонента задавать дополнительные вопросы, а при поступлении сомнительного сообщения – связываться с отправителем по известным контактам. Там также рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не вводить логин и пароль по присланным ссылкам. Если при переходе на страницу по ссылке она кажется необычной, ее следует закрыть и зайти в сервис через официальное приложение или сайт, который вводится вручную.

30 сентября управление МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщило, что мошенники запустили сайт «Департамента цифровой защиты», через который пытаются получить данные пользователей под предлогом проверки безопасности аккаунта на «Госуслугах». 

28 сентября в МВД рассказали, как мошенники используют сведения о месте работы и номер СНИЛС для подготовки адресных схем обмана. По данным ведомства, информация о месте работы применяется в схемах с поддельными рабочими чатами. 

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