В МВД назвали фразы, которых следует избегать в разговоре с неизвестными

В полиции советуют для идентификации абонента задавать дополнительные вопросы, а при поступлении сомнительного сообщения – связываться с отправителем по известным контактам. Там также рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не вводить логин и пароль по присланным ссылкам. Если при переходе на страницу по ссылке она кажется необычной, ее следует закрыть и зайти в сервис через официальное приложение или сайт, который вводится вручную.