Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PIKK547,1-0,35%CNY Бирж.12,54+0,57%IMOEX2 255,27-0,33%RTSI841,49-0,33%RGBI111,42+0,25%RGBITR764,28+0,28%
Главная / Общество /

Мошенники создали фейковый сайт «Департамента цифровой защиты»

Ксения Наумчик
Unsplash
Unsplash

Мошенники запустили сайт «Департамента цифровой защиты», через который пытаются получить данные пользователей под предлогом проверки безопасности аккаунта на «Госуслугах». Об этом заявили в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

По данным МВД, на сайте пользователям предлагают провести диагностику личного кабинета, чтобы якобы выявить компрометацию профиля. Для этого необходимо указать номер телефона. После ввода данных появляется видеоанимация с информацией о якобы похищенных конфиденциальных данных и оформленной доверенности, а также индикатор «критической угрозы».

В МВД отметили, что таким образом злоумышленники пытаются вызвать у человека тревогу и побудить его позвонить по указанному на сайте фиктивному номеру службы поддержки. На звонок отвечает человек, выдающий себя за специалиста отдела защиты информации Минцифры.

После этого мошенники используют многоэтапную схему с участием лжесотрудников государственных организаций и правоохранительных органов. В ведомстве призвали не доверять подобным сайтам.

28 сентября в МВД сообщили, что мошенники используют сведения о месте работы и номер СНИЛС для подготовки адресных схем обмана. По данным ведомства, информация о месте работы применяется в схемах с поддельными рабочими чатами. Номер СНИЛС, в свою очередь, может использоваться как повод сообщить человеку о якобы «компрометации учетных записей». В результате мошенники запускают классическую схему с «переводами средств террористам», запугивают мнимыми проверками правоохранительными органами, а также требуют передать наличные деньги курьерам «для декларации».

27 сентября сенатор Артем Шейкин рассказал, что аферисты стали применять цифровой рубль в старых схемах обмана. По его словам, на площадке объявлений мошенник может сообщить, что оплатил товар цифровыми рублями. Для получения денег продавца просят перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения. Сенатор отметил, что перевод на самом деле совершает и подтверждает отправитель. Ему необходимо указать номер телефона адресата, у которого открыт счет цифрового рубля. Он пояснил, что QR-код от мошенников может содержать ссылку на поддельную страницу, где запросят логин, пароль, данные карты или код подтверждения.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь