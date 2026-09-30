Мошенники создали фейковый сайт «Департамента цифровой защиты»
Мошенники запустили сайт «Департамента цифровой защиты», через который пытаются получить данные пользователей под предлогом проверки безопасности аккаунта на «Госуслугах». Об этом заявили в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
По данным МВД, на сайте пользователям предлагают провести диагностику личного кабинета, чтобы якобы выявить компрометацию профиля. Для этого необходимо указать номер телефона. После ввода данных появляется видеоанимация с информацией о якобы похищенных конфиденциальных данных и оформленной доверенности, а также индикатор «критической угрозы».
В МВД отметили, что таким образом злоумышленники пытаются вызвать у человека тревогу и побудить его позвонить по указанному на сайте фиктивному номеру службы поддержки. На звонок отвечает человек, выдающий себя за специалиста отдела защиты информации Минцифры.
После этого мошенники используют многоэтапную схему с участием лжесотрудников государственных организаций и правоохранительных органов. В ведомстве призвали не доверять подобным сайтам.
28 сентября в МВД сообщили, что мошенники используют сведения о месте работы и номер СНИЛС для подготовки адресных схем обмана. По данным ведомства, информация о месте работы применяется в схемах с поддельными рабочими чатами. Номер СНИЛС, в свою очередь, может использоваться как повод сообщить человеку о якобы «компрометации учетных записей». В результате мошенники запускают классическую схему с «переводами средств террористам», запугивают мнимыми проверками правоохранительными органами, а также требуют передать наличные деньги курьерам «для декларации».
27 сентября сенатор Артем Шейкин рассказал, что аферисты стали применять цифровой рубль в старых схемах обмана. По его словам, на площадке объявлений мошенник может сообщить, что оплатил товар цифровыми рублями. Для получения денег продавца просят перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения. Сенатор отметил, что перевод на самом деле совершает и подтверждает отправитель. Ему необходимо указать номер телефона адресата, у которого открыт счет цифрового рубля. Он пояснил, что QR-код от мошенников может содержать ссылку на поддельную страницу, где запросят логин, пароль, данные карты или код подтверждения.