Мошенники начали использовать данные о месте работы и СНИЛС для обмана россиян

27 сентября сенатор Артем Шейкин рассказал, что аферисты стали применять цифровой рубль в старых схемах обмана. По его словам, на площадке объявлений мошенник может сообщить, что оплатил товар цифровыми рублями. Для получения денег продавца просят перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения. Аферисты понимают, что правила обращения цифрового рубля пока знают не все. Сенатор отметил, что перевод на самом деле совершает и подтверждает отправитель. Ему необходимо указать номер телефона адресата, у которого открыт счет цифрового рубля. Он пояснил, что QR-код от мошенников может содержать ссылку на поддельную страницу, где запросят логин, пароль, данные карты или код подтверждения.