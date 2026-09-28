Мошенники начали использовать данные о месте работы и СНИЛС для обмана россиян
Мошенники используют сведения о месте работы и номер СНИЛС для подготовки адресных схем обмана. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.
По данным ведомства, информация о месте работы применяется в схемах с поддельными рабочими чатами. Номер СНИЛС, в свою очередь, может использоваться как повод сообщить человеку о якобы «компрометации учетных записей».
В результате мошенники запускают классическую схему с «переводами средств террористам», запугивают мнимыми проверками правоохранительными органами, а также требуют передать наличные деньги курьерам «для декларации».
В МВД отметили, что сведения, которые могут казаться безобидными, преступники используют для составления цифрового портрета потенциальной жертвы. На его основе, как пояснили в ведомстве, злоумышленники могут готовить персонализированную атаку.
27 сентября сенатор Артем Шейкин рассказал, что аферисты стали применять цифровой рубль в старых схемах обмана. По его словам, на площадке объявлений мошенник может сообщить, что оплатил товар цифровыми рублями. Для получения денег продавца просят перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения. Аферисты понимают, что правила обращения цифрового рубля пока знают не все. Сенатор отметил, что перевод на самом деле совершает и подтверждает отправитель. Ему необходимо указать номер телефона адресата, у которого открыт счет цифрового рубля. Он пояснил, что QR-код от мошенников может содержать ссылку на поддельную страницу, где запросят логин, пароль, данные карты или код подтверждения.
25 сентября в «Лаборатории Касперского» сообщили, что мошенники рассылают россиянам, планирующим поездки в страны Шенгенской зоны, письма от имени миграционных органов ЕС и предлагают перейти на поддельный сайт автоматической системы пограничного контроля Entry/Exit System (EES). На нем пользователей просят заполнить якобы обязательную «цифровую миграционную декларацию» и загрузить скан загранпаспорта. В письмах утверждается, что декларацию нужно оформить за пять рабочих дней до въезда. На фишинговом ресурсе также запрашивают личные данные, даты поездки и сведения о сопровождающих. Для правдоподобности злоумышленники используют символику ЕС и название EES.