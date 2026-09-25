Мошенники заманивают россиян на фейковый сайт EES перед поездками в ЕС

24 сентября АТОР сообщила, что доля полугодовых многократных шенгенских виз, выданных россиянам в 2026 г., сократилась до менее 1–2% от общего количества. После изменения правил ЕС в ноябре 2025 г. мультивизы стали исключением, поэтому большинству туристов приходится оформлять новую визу перед каждой поездкой. При этом число обращений за шенгенскими визами в 2026 г. выросло на 15–25% год к году.