Мошенники заманивают россиян на фейковый сайт EES перед поездками в ЕС
Мошенники рассылают россиянам, планирующим поездки в страны Шенгенской зоны, письма от имени миграционных органов ЕС и предлагают перейти на поддельный сайт автоматической системы пограничного контроля Entry/Exit System (EES). На нем пользователей просят заполнить якобы обязательную «цифровую миграционную декларацию» и загрузить скан загранпаспорта, сообщила «Лаборатория Касперского».
В письмах утверждается, что декларацию нужно оформить за пять рабочих дней до въезда. На фишинговом ресурсе также запрашивают личные данные, даты поездки и сведения о сопровождающих. Для правдоподобности злоумышленники используют символику ЕС и название EES.
Обязательной подачи такой декларации через сторонний сайт правила EES не предусматривают. Данные о путешественнике регистрируются при пересечении внешней границы Шенгенской зоны. При этом с 2026 г. существует официальный сервис ЕС, позволяющий в некоторых странах предварительно внести часть данных через приложение Travel to Europe за 72 часа до поездки, но это не описанная мошенниками «миграционная декларация».
24 сентября АТОР сообщила, что доля полугодовых многократных шенгенских виз, выданных россиянам в 2026 г., сократилась до менее 1–2% от общего количества. После изменения правил ЕС в ноябре 2025 г. мультивизы стали исключением, поэтому большинству туристов приходится оформлять новую визу перед каждой поездкой. При этом число обращений за шенгенскими визами в 2026 г. выросло на 15–25% год к году.
7 июля стало известно, что ЕС отложил до 2027 г. запуск системы предварительной авторизации поездок ETIAS. Решение связывали с техническими проблемами при внедрении EES: система требует от путешественников из стран вне ЕС сдавать отпечатки пальцев и проходить распознавание лица на границе. Из-за новых процедур на отдельных погранпереходах и в аэропортах возникали очереди до пяти часов.