ЕС отложила введение системы предварительного согласования поездок

Дискуссии о переносе рейсов Etias начались после технических сбоев и медленного внедрения новой системы электронного въезда и выезда (EES), которая требует от туристов из стран, не входящих в ЕС, сканирования отпечатков пальцев и распознавания лиц на границах. Начались длинные очереди в ряде аэропортах и на наземных пограничных переходах, а представители авиационной отрасли предупредили о летнем хаосе.