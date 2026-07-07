ЕС отложила введение системы предварительного согласования поездок
Внедрение новой онлайн-системы предварительной авторизации для въезда в Евросоюз (ЕС) было отложено до 2027 г. Решение связано с нарушением процесса въезда в страны блока из-за «хаотичного развертывания отдельной системы электронного пограничного контроля», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По словам собеседников, агентство EU-Lisa, отвечающее за внедрение системы, признало невозможность ее ввода к концу года. Правление уже обсуждало перенос, новые сроки рассмотрят в сентябре.
Дискуссии о переносе рейсов Etias начались после технических сбоев и медленного внедрения новой системы электронного въезда и выезда (EES), которая требует от туристов из стран, не входящих в ЕС, сканирования отпечатков пальцев и распознавания лиц на границах. Начались длинные очереди в ряде аэропортах и на наземных пограничных переходах, а представители авиационной отрасли предупредили о летнем хаосе.
1 июля отраслевые объединения ACI Europe, представляющее интересы аэропортов региона, а также Airlines 4 Europe и Iata, представляющие интересы авиакомпаний, попросили председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен приостановить проверки в рамках системы въезда и выезда ЕС. Отмечалось, что из-за новых пограничных проверок пассажиры стоят в очередях до пяти часов, ждут на улице, а некоторые рейсы вылетают полупустыми.