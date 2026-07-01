Авиакомпании попросили ЕК приостановить проверки из-за полупустых самолетов
Отраслевые объединения ACI Europe, представляющее интересы аэропортов региона, а также Airlines 4 Europe и Iata, представляющие интересы авиакомпаний, направили письмо председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с просьбой приостановить проверки в рамках системы въезда и выезда Евросоюза (ЕС). Из-за новых пограничных проверок пассажиры стоят в очередях до пяти часов, ждут на улице, а некоторые рейсы вылетают полупустыми, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на письмо.
Указывается, что в период летних отпусков через аэропорты региона будут проходить миллионы путешественников. По словам авторов письма, лето принесет «значительное ухудшение и без того непростой ситуации для пассажиров», если ЕК не разрешит аэропортам отказаться от проверок.
Группы попросили ЕК позволить аэропортам «полностью приостанавливать» проверки «всякий раз, когда количество пассажиров превышает пропускную способность пунктов пограничного контроля» в июле и августе. По их мнению, после сентября должна быть введена постоянная система гибких правил «при четко определенных исключительных обстоятельствах».
26 июня FT писала, что внедрение общеевропейской биометрической системы контроля въезда и выезда (EES) угрожает привести к хаосу в аэропортах Европы в пик туристического сезона. Глава итальянской компании Aeroporti di Roma Марко Тронконе, управляющей ключевыми воздушными гаванями Рима – «Фьюмичино» и «Чампино», оценил вероятность коллапса как «восемь или девять» баллов из 10.