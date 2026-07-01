Авиакомпании попросили ЕК приостановить проверки из-за полупустых самолетов

Отраслевые объединения ACI Europe, представляющее интересы аэропортов региона, а также Airlines 4 Europe и Iata, представляющие интересы авиакомпаний, направили письмо председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с просьбой приостановить проверки в рамках системы въезда и выезда Евросоюза (ЕС). Из-за новых пограничных проверок пассажиры стоят в очередях до пяти часов, ждут на улице, а некоторые рейсы вылетают полупустыми, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на письмо.