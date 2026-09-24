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АТОР: доля выданных россиянам шенгенских мультивиз упала до 1–2% в 2026 году

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Доля полугодовых многократных шенгенских виз, которые выдавали россиянам в 2026 г., составляла менее 1–2% от общего количества, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). После изменения правил ЕС в ноябре 2025 г. мультивизы стали исключением, а большинству туристов приходится оформлять новую визу перед каждой поездкой.

По данным ассоциации, в 2026 г. число обращений за шенгенскими визами выросло на 15–25% год к году. Чаще всего россияне подавали документы на визы Италии, Франции, Испании и Греции. При этом практика выдачи мультивиз различалась: несколько чаще их получали заявители во Францию, единичные случаи фиксировались и при оформлении венгерского шенгена. Хорошая визовая история повышала шансы заявителя, но высокая стоимость тура или наличие недвижимости сами по себе многократную визу не гарантировали.

Быстрее всего осенью оформить документы можно было через Грецию и Венгрию. Греческие визы рассматривались примерно 3–6 недель, венгерские – 3–5 недель, испанские и французские – около 4–6 недель. С Италией сроки были менее предсказуемыми: летом некоторые заявители в Москве ждали паспорта 80–100 дней. Туроператоры советовали для новогодних поездок не затягивать с подачей документов позже середины октября. Доля отказов у разных компаний составляла от единичных случаев до 7%, больше сложностей возникало при оформлении виз Греции и Болгарии.

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В марте 2026 г. АТОР уже сообщала о сокращении выдачи мультивиз на 90% с начала года. При этом спрос на шенген сохранялся: в 2025 г. россиянам выдали более 620 000 виз, на 10,2% больше, чем годом ранее.

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