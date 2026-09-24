АТОР: доля выданных россиянам шенгенских мультивиз упала до 1–2% в 2026 году

По данным ассоциации, в 2026 г. число обращений за шенгенскими визами выросло на 15–25% год к году. Чаще всего россияне подавали документы на визы Италии, Франции, Испании и Греции. При этом практика выдачи мультивиз различалась: несколько чаще их получали заявители во Францию, единичные случаи фиксировались и при оформлении венгерского шенгена. Хорошая визовая история повышала шансы заявителя, но высокая стоимость тура или наличие недвижимости сами по себе многократную визу не гарантировали.