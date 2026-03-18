АТОР: выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90%

По данным туроператоров, в I квартале 2026 г. был рост обращений россиян для выдачи мультивиз в страны Европы. В международном туристическом холдинге РАС Group отмечают, что в Испанию и Францию количество запросов на получение виз увеличилось в два раза, в Италию – на 30–40%, в Грецию и Венгрию – на 10%. Агентства Space Travel и TEZ TOUR подтверждают эту тенденцию.