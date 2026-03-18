АТОР: выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90%
Доля выданных многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90% с начала 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) в пресс-релизе.
По данным туроператоров, в I квартале 2026 г. был рост обращений россиян для выдачи мультивиз в страны Европы. В международном туристическом холдинге РАС Group отмечают, что в Испанию и Францию количество запросов на получение виз увеличилось в два раза, в Италию – на 30–40%, в Грецию и Венгрию – на 10%. Агентства Space Travel и TEZ TOUR подтверждают эту тенденцию.
В 50–60% случаев российским туристам выдают двукратные визы, преимущественно под круизы. АТОР отмечает, что такие решения принимают в консульствах Италии, Франции, Испании и Греции.
В 2025 г. число выданных мультивиз сократилось на 70% по сравнению с 2019 г. По подсчетам Российского союза туриндустрии, в 2019 г. доля многократных виз составляла более 80%, в 2023-м – 49% (220 900), в 2024-м -- 41% (224 000), а по итогам 2025-го рухнула до 9–18% (50 000–99 000).
7 ноября 2025 г. Еврокомиссия запретила выдачу многократных виз туристам из России. Новое правило также распространилось на уже выданные документы, позволяя странам ЕС сокращать срок виз россиян. По информации The Economist, Евросоюз намерен отменить ограничения после завершения украинского конфликта.
Полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России на данный момент действует в странах Балтии и Скандинавии, Польше, Бельгии, Нидерландах, Исландии, Чехии и Словакии.