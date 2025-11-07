Страны ЕС смогут по желанию сокращать срок уже выданных россиянам виз

В документе отмечается, что, хотя целью «адаптированных правил» является «обеспечение единообразного применения этих правил государствами-членами», они не влияют на возможность стран ЕС «должным образом в обоснованных индивидуальных случаях и с учетом особенностей профиля и обстоятельств заявителя сокращать срок действия визы, выданной лицам, подпадающим под действие настоящего решения».