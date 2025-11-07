Страны ЕС смогут по желанию сокращать срок уже выданных россиянам виз
Страны Евросоюза (ЕС) имеют право сокращать действие многократных виз, уже выданных гражданам России, на свое усмотрение. Об этом говорится в решении Еврокомиссии (ЕК).
В документе отмечается, что, хотя целью «адаптированных правил» является «обеспечение единообразного применения этих правил государствами-членами», они не влияют на возможность стран ЕС «должным образом в обоснованных индивидуальных случаях и с учетом особенностей профиля и обстоятельств заявителя сокращать срок действия визы, выданной лицам, подпадающим под действие настоящего решения».
7 ноября Еврокомиссия (ЕК) объявила о запрете выдачи гражданам РФ новых многоразовых шенгенских виз. Россияне теперь при желании въехать в страны Евросоюза должны каждый раз подавать заявление на новую визу. ЕК обосновала решение возросшими рисками для безопасности, вызванными украинским конфликтом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя этот шаг, заявила, что Европа отдала предпочтение «живущим на пособия нелегальным мигрантам и украинским уклонистам». По ее словам, Западной Европе, видимо, не нужны платежеспособные туристы.