Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз гражданам России

Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз гражданам РоссииРоссиянам теперь доступна только одноразовая виза в Шенгенскую зону
Европейская комиссия (ЕК) объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз гражданам России. Об этом говорится в заявлении европейского ведомства.
Свое решение ЕК объяснила возросшими рисками для безопасности, которые вызваны конфликтом России и Украины. В заявлении указано, что Москва якобы использует миграцию в качестве оружия для саботажа. Новый запрет основан на совместной оценке государств-членов в рамках местного Шенгенского сотрудничества в России. Решение было одобрено всеми странами в комитете.
«Еще больше ужесточая визовый режим, мы предпринимаем дополнительный и необходимый шаг для обеспечения безопасности Европейского союза и его граждан», – заявила исполнительный вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.
Многократные визы позволяют владельцу пересекать границу несколько раз в течение срока ее действия. Сейчас россиянам придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны ЕС. Это позволит тщательнее проверять заявителей, говорится в заявлении.
«Поездки в ЕС и свободное перемещение по его территории – это привилегия, а не нечто само собой разумеющееся», – заявила глава ЕК Кая Каллас.
6 ноября представитель ЕК Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕК не может ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Он анонсировал, что следующие ограничения коснутся многократных виз.