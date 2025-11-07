Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз гражданам России

Свое решение ЕК объяснила возросшими рисками для безопасности, которые вызваны конфликтом России и Украины. В заявлении указано, что Москва якобы использует миграцию в качестве оружия для саботажа. Новый запрет основан на совместной оценке государств-членов в рамках местного Шенгенского сотрудничества в России. Решение было одобрено всеми странами в комитете.