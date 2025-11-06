Газета
Главная / Политика /

Представитель ЕК: Еврокомиссия не может ввести общий запрет на визы россиянам

Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) не может ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

При этом он подтвердил, что Европа изучает дополнительные меры по ограничению.

«Многократные визы ранее не были частью ограничений, но будьте готовы к новостям», – сказал Ламмерт (цитата по ТАСС). Подробной информации представитель ЕК не дал.

5 ноября Politico со ссылкой на трех европейских чиновников писало, что россиянам могут прекратить выдачу многократных шенгенских виз, за исключением гуманитарных случаев. По данным ЕК, в 2024 г. более 500 000 россиян получили шенгенские визы после 4 млн в 2019 г.

14 октября в интервью «Ведомостям» посол Франции в Москве Николя де Ривьер рассказал, что вопрос выдачи виз гражданам РФ касается мандата национальных государств, входящих в Европейский союз, а не всего сообщества.

