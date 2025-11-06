Представитель ЕК: Еврокомиссия не может ввести общий запрет на визы россиянам

5 ноября Politico со ссылкой на трех европейских чиновников писало, что россиянам могут прекратить выдачу многократных шенгенских виз, за исключением гуманитарных случаев. По данным ЕК, в 2024 г. более 500 000 россиян получили шенгенские визы после 4 млн в 2019 г.