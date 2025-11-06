Представитель ЕК: Еврокомиссия не может ввести общий запрет на визы россиянам
Европейская комиссия (ЕК) не может ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.
При этом он подтвердил, что Европа изучает дополнительные меры по ограничению.
«Многократные визы ранее не были частью ограничений, но будьте готовы к новостям», – сказал Ламмерт (цитата по ТАСС). Подробной информации представитель ЕК не дал.
5 ноября Politico со ссылкой на трех европейских чиновников писало, что россиянам могут прекратить выдачу многократных шенгенских виз, за исключением гуманитарных случаев. По данным ЕК, в 2024 г. более 500 000 россиян получили шенгенские визы после 4 млн в 2019 г.
14 октября в интервью «Ведомостям» посол Франции в Москве Николя де Ривьер рассказал, что вопрос выдачи виз гражданам РФ касается мандата национальных государств, входящих в Европейский союз, а не всего сообщества.