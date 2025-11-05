ЕС может ужесточить визовые правила для россиян
Евросоюз готовится ужесточить визовые правила для граждан России, пишет Politico со ссылкой на три европейских чиновника.
Гражданам РФ могут прекратить выдачу многократных шенгенских виз, за исключением гуманитарных случаев. По данным ЕК, в 2024 г. более 500 000 россиян получили шенгенские визы после 4 млн в 2019 г.
Согласно материалу, Еврокомиссия (ЕК) может усложнить процесс выдачи виз, но не может ввести полный запрет на въезд для российских туристов. Венгрия, Франция, Испания и Италия выступают против полного запрета на въезд для российских туристов, в то время как страны Балтии поддерживают более жесткие меры.
5 ноября в посольстве ФРГ в Москве сообщили, что с 1 января 2026 г. Германия запретит въезд гражданам России, у которых нет биометрических заграничных паспортов. Исключение составят только те случаи, когда в небиометрическом паспорте уже проставлена действующая германская виза.
В сентябре генконсульство Испании в Москве временно приостановило выдачу виз россиянам. Испания входит в число стран, выдававших россиянам значительное число шенгенских виз после начала военной операции на Украине, – 111 000 в 2024 г. При этом рекордсменом по выданным визам тогда стала Италия – она обеспечила россиянам 153 000 виз, отмечали «Ведомости».