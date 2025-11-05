ЕС может ужесточить визовые правила для россиян

Согласно материалу, Еврокомиссия (ЕК) может усложнить процесс выдачи виз, но не может ввести полный запрет на въезд для российских туристов. Венгрия, Франция, Испания и Италия выступают против полного запрета на въезд для российских туристов, в то время как страны Балтии поддерживают более жесткие меры.