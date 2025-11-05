Газета
Германия с 2026 года запретит въезд россиянам без биометрического паспорта

Ведомости

С 1 января 2026 г. Германия запретит въезд гражданам России, у которых нет биометрических заграничных паспортов. Об этом сообщили в посольстве ФРГ в Москве.

Как уточнили в дипмиссии, с Нового года для въезда в страну россиянам потребуется именно биометрический паспорт, тогда как документы старого образца будут считаться недействительными. Исключение составят только те случаи, когда в небиометрическом паспорте уже проставлена действующая германская виза.

12 сентября стало известно, что федеральное правительство Германии выступает за ужесточение выдачи виз на въезд в Шенгенскую зону.

Германия настаивает на обсуждении единой линии в отношении визовых ограничений с партнерами в Европейском союзе (ЕС). Берлин подготовил документ для Еврокомиссии (ЕК), согласно которому визы для туристических поездок россиян должны быть существенно сокращены. Такое решение обусловлено мнением, что в условиях продолжающегося конфликта с Украиной недопустимо, чтобы состоятельные россияне отдыхали на курортах ЕС.

