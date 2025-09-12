Германия выступает за более строгие ограничения на выдачу виз россиянам
Федеральное правительство Германии выступает за ужесточение выдачи виз на въезд в Шенгенскую зону. Об этом пишет Wetterauer Zeitung.
Германия настаивает на обсуждении единой линии в отношении визовых ограничений с партнерами в Европейском союзе (ЕС). Берлин подготовил документ для Еврокомиссии (ЕК), согласно которому визы для туристических поездок россиян должны быть существенно сокращены. Такое решение обусловлено мнением, что в условиях продолжающегося конфликта с Украиной недопустимо, чтобы состоятельные россияне отдыхали на курортах ЕС.
По данным ЕС, в 2024 г. российским гражданам было выдано около 542 000 краткосрочных шенгенских виз. 2023 г. было выдано примерно на 20% меньше виз, хотя и значительно больше показателей 2019 г. до пандемии COVID-19.
Итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники сообщало, что в ЕК уже ведутся обсуждения по поводу дополнительных ограничений при получении гражданами России туристических виз в страны ЕС. Их могут ввести в рамках 19-го пакета санкций.