ANSA: ЕС намерен ввести более жесткие условия для выдачи виз россиянам

В конце августа издание Politico, ссылаясь на главу МИД Чехии Яна Липавского, писало о возможном запрете для российских дипломатов на свободное передвижение по Шенгенской зоне. Уже тогда портал сообщал, что эта мера может быть введена в рамках 19-го пакета санкций ЕС.