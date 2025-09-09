ANSA: ЕС намерен ввести более жесткие условия для выдачи виз россиянам
В Еврокомиссии ведутся обсуждения по поводу дополнительных ограничений при получении гражданами России туристических виз в страны ЕС. Их могут ввести в рамках 19-го пакета санкций, сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники.
Авторы материала отметили, что такая инициатива появилась на фоне большого количества поездок россиян в европейские страны в течение летнего сезона в 2025 г. Издание также подчеркнуло желание ЕС ограничить въезды российских дипломатов.
В конце августа издание Politico, ссылаясь на главу МИД Чехии Яна Липавского, писало о возможном запрете для российских дипломатов на свободное передвижение по Шенгенской зоне. Уже тогда портал сообщал, что эта мера может быть введена в рамках 19-го пакета санкций ЕС.
9 сентября директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников подчеркнул, что при принятии такого решения относительно дипломатов Москва адекватно, но неизбежно даст на него ответ. По его мнению, это «откровенно конфронтационный шаг», за развитием ситуации с которым Россия продолжает следить.