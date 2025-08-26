ЕС может запретить российским дипломатам свободно передвигаться в Шенгене
ЕС обсуждает новый 19-й пакет санкций, который может ограничить свободу передвижения российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью Politico.
По его словам, такое право является «ненужным преимуществом», которое, как утверждает Липавский, используется для упрощения диверсионных операций. Министр добавил, что будет настаивать на введении этой меры, сравнив свою позицию с настойчивостью древнеримского политика Катона Старшего, который повторял, что Карфаген должен быть разрушен.
По информации Politico, в новый пакет, скорее всего, не войдут ограничения на покупку российских энергоресурсов. Основной акцент будет сделан на так называемом «теневом флоте» и компаниях, которые, по мнению ЕС, помогают России обходить экономические санкции.
19 августа глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 19-й пакет ограничений планируется обсудить до конца месяца на неформальной встрече в Брюсселе. По ее словам, Евросоюз продолжит давление на «военную экономику России».