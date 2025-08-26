ЕС может запретить российским дипломатам свободно передвигаться в Шенгене

По его словам, такое право является «ненужным преимуществом», которое, как утверждает Липавский, используется для упрощения диверсионных операций. Министр добавил, что будет настаивать на введении этой меры, сравнив свою позицию с настойчивостью древнеримского политика Катона Старшего, который повторял, что Карфаген должен быть разрушен.