ЕС обсудит новый пакет санкций против России до конца августа

17 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что очередной пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. Глава ЕК до этого уточняла, что для возможного изменения политики ЕС в отношении России сначала должно быть достигнуто «безоговорочное прекращение огня с мощной системой мониторинга и железными гарантиями безопасности» для Украины.