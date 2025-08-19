ЕС обсудит новый пакет санкций против России до конца августа

ЕС обсудит новый пакет санкций против России до конца августаУсловием для снятия санкций является прекращение огня, говорили до этого в Еврокомиссии
Новый 19-й пакет антироссийских санкций будет рассмотрен глава МИД стран ЕС до конца августа на неформальной встрече в Брюсселе. Об этом сообщила глава евродипломатии ЕС Кая Каллас.
«ЕС продолжит преследовать военную экономику России. Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов к следующему месяцу», – написала он в X.
Каллас добавила, что включила эту темы в число главных тем повестки дня для обсуждения на следующей неделе с министрами иностранных дел и обороны стран ЕС.
17 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что очередной пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. Глава ЕК до этого уточняла, что для возможного изменения политики ЕС в отношении России сначала должно быть достигнуто «безоговорочное прекращение огня с мощной системой мониторинга и железными гарантиями безопасности» для Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон в ходе переговоров на Аляске не обсуждали вопрос снятия санкций. Лавров пояснил, что российские эксперты, политики и официальные лица «не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть негативную роль».