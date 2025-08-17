Глава ЕК: 19-й пакет санкций Евросоюза против РФ будет готов в начале сентября
Очередной пакет санкций Евросоюза против России будет готов в начале сентября, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Европа будет оказывать дипломатическое и, в частности, экономическое давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции. На данный момент мы приняли 18 пакетов и продолжаем подготовку к 19-му. Этот пакет поступит в начале сентября», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
В августе глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС продолжит работу над 19-м пакетом санкций. По ее словам, для возможного изменения политики ЕС в отношении России сначала должно быть достигнуто «безоговорочное прекращение огня с мощной системой мониторинга и железными гарантиями безопасности» для Украины.
18 июля страны Евросоюза согласовали введение 18-го пакета антироссийских санкций. Ограничения, принятые в его рамках, запрещают все операции с 22 российскими банками, РФПИ и его дочерними компаниями. Кроме того, они ограничивают прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», а также устанавливают новый потолок цен на российскую нефть. Вслед за ЕС новые ограничения ввела и Великобритания.