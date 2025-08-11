ЕС готовит 19-й пакет санкций против России
ЕС продолжит работу над 19-м пакетом санкций, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Ее слова передает Reuters.
«Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, мы не должны даже обсуждать какие-либо уступки», – подчеркнула Каллас в своем заявлении.
Она добавила, что для возможного изменения политики ЕС в отношении России сначала должно быть достигнуто «безоговорочное прекращение огня с мощной системой мониторинга и железными гарантиями безопасности».
18 июля страны Евросоюза согласовали введение 18-го пакета антироссийских санкций. Ограничения, принятые в его рамках, запрещают все операции с 22 российскими банками, РФПИ и его дочерними компаниями. Кроме того, они ограничивают прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а также устанавливают новый потолок цен на российскую нефть. Вслед за ЕС новые ограничения ввела и Великобритания.