Что известно о 18-м пакете санкций Евросоюза против России

Что известно о 18-м пакете санкций Евросоюза против РоссииОграничения затронут «Северные потоки», 22 российских банка, РФПИ и нефть
Послы Европейского союза (ЕС) одобрили 18-й пакет санкций против России 18 июля. Он в том числе содержит требования Еврокомиссии (ЕК) о «гибком» механизме ограничения цен на российскую нефть.
Что известно о новом пакете антироссийских санкций, – в материале «Ведомостей».
Санкции, введенные в рамках 18-го пакета, запрещают все операции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. Кроме того, они также ограничивают прямое и косвенное использование подводных трубопроводов Nord Stream.
Как пишет Euronews, согласно дипломатическим источникам, ЕС трансформирует предельную цену на российскую сырую нефть в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже среднерыночной цены. Новая предельная цена составит $47,6 за баррель и будет автоматически корректироваться каждые шесть месяцев, с возможностью внесения специальных изменений.
Документ также запрещает доступ 105 судам к портам и услугам ЕС. Таким образом, в черный список попали более 400 судов.
Евросоюз также запретил импорт нефтепродуктов, произведенных путем переработки российской нефти и продаваемых по всему блоку под другой маркой. В основном они поступают из Индии и Турции.
Ограничения также затронут 11 компаний за пределами России, в том числе четырех в Китае и трех в Гонконге, которые обвиняются в возможности обхода санкций.
Совет ЕС не мог договориться о принятии нового пакета ограничений против РФ на протяжении долгого времени. 23 июня глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали введение 18-го пакета санкций. Причина состояла в том, что рестрикции обяжут государства отказаться от использования российского природного газа и нефти, что невыгодно в том числе для Братиславы и Будапешта.
15 июля в ходе заседания Совета ЕС участники встречи также не смогли договориться о принятии 18-го пакета антироссийских санкций. Но верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас тогда заявила, что они «были очень близки к успеху».
В тот же день премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что страна получила от ЕК проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов, которые необходимы для того, чтобы страна согласилась с принятием 18-го пакета санкций.
17 июля он заявил, что Словакия одобрит новые ограничения, поскольку «на данный момент все варианты исчерпаны и сохранение нашей позиции по блокированию уже угрожает нашим интересам».
После принятия пакета 18 июля Каллас написала в социальной сети X, что в его рамках страны Евросоюза введут рестрикции против «Северных потоков».