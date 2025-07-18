Что известно о 18-м пакете санкций Евросоюза против России

Совет ЕС не мог договориться о принятии нового пакета ограничений против РФ на протяжении долгого времени. 23 июня глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали введение 18-го пакета санкций. Причина состояла в том, что рестрикции обяжут государства отказаться от использования российского природного газа и нефти, что невыгодно в том числе для Братиславы и Будапешта.