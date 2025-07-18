ЕС согласовал 18-й пакет антироссийских санкций на уровне послов

Санкции все еще не были приняты, так как с 23 июня Венгрия и Словакия блокировали этот процесс. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что причина такого решения состоит в том, что рестрикции обяжут государства отказаться от использования российского природного газа и нефти, а это невыгодно в том числе для Братиславы и Будапешта.