ЕС согласовал 18-й пакет антироссийских санкций на уровне послов

ЕС согласовал 18-й пакет антироссийских санкций на уровне пословОн включает новые ограничения на нефть
17 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что страна одобрит новые рестрикции 18 июля. «На данный момент все варианты исчерпаны, и сохранение нашей позиции по блокированию уже угрожает нашим интересам», - сказал он. 15 июля он говорил о том, что Словакия получила от Еврокомиссии (ЕК) проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов.
15 июля верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что страны ЕС вновь не смогли договориться о принятии нового пакета санкций, однако были «близки к успеху». Среди рестрикций также будет недавняя инициатива ЕК о внедрении «гибкого» механизма ограничения цен на российскую нефть. Согласно ему, предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на уровне $15 ниже актуальной рыночной цены за баррель.
Санкции все еще не были приняты, так как с 23 июня Венгрия и Словакия блокировали этот процесс. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что причина такого решения состоит в том, что рестрикции обяжут государства отказаться от использования российского природного газа и нефти, а это невыгодно в том числе для Братиславы и Будапешта.