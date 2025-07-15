Фицо сообщил о получении Словакией проекта гарантий ЕК по вопросу энергоресурсов

14 июля агентство Reuters писало, что Словакия согласилась на новые санкции, но добивается от Еврокомиссии гарантий в том, что ее опасения по поводу планов поэтапного отказа от поставок российского газа будут учтены. 10 июля Еврокомиссия предложила внедрить «гибкий» потолок цен на российскую нефть. По данным агентства, новый пакет рестрикций в том числе будет включать это ограничение, в рамках которого предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на уровне $15 ниже актуальной рыночной цены за баррель.