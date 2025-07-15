Фицо сообщил о получении Словакией проекта гарантий ЕК по вопросу энергоресурсов
Словакия получила от Еврокомиссии (ЕК) проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов, которые необходимы для того, чтобы страна согласилась с принятием 18-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо в Facebook
По словам Фицо, далее эти предложения ЕК будут переданы главам политических партий от коалиции и оппозиции для изучения.
14 июля агентство Reuters писало, что Словакия согласилась на новые санкции, но добивается от Еврокомиссии гарантий в том, что ее опасения по поводу планов поэтапного отказа от поставок российского газа будут учтены. 10 июля Еврокомиссия предложила внедрить «гибкий» потолок цен на российскую нефть. По данным агентства, новый пакет рестрикций в том числе будет включать это ограничение, в рамках которого предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на уровне $15 ниже актуальной рыночной цены за баррель.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что Россия будет бороться с подобными мерами и использует для этого свой прошлый опыт преодоления санкций.
12 июля Фицо заявил, что страна хотела бы принять решение о гарантиях по поставкам российских энергоресурсов до 15 июля, получив их от ЕК. Тогда 18-пакет санкций против РФ, несколько раз до этого заблокированный Братиславой и Будапештом, может быть принят.