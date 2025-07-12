Словакия собирается до 15 июля решить в ЕС вопрос по энергопоставкам из России

23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна и Словакия не поддержали введение 18-го пакета антироссийских санкций. Он пояснил, что причина состоит в том, что рестрикции обяжут государства отказаться от использования российского природного газа и нефти, что невыгодно для Братиславы и Будапешта.