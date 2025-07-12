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Словакия собирается до 15 июля решить в ЕС вопрос по энергопоставкам из России

Ведомости

Словакия намерена договориться с европейскими партнерами по гарантиям о поставках российских энергоресурсов до 15 июля. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Роберт Фицо, передает Bloomberg.

Эти гарантии являются условием, при котором Словакия готова будет голосовать за введение новых санкций против России. Вопрос обсуждался между Фицо и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем утром 12 июля. Словацкий премьер охарактеризовал переговоры как «чрезвычайно жесткие».

23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна и Словакия не поддержали введение 18-го пакета антироссийских санкций. Он пояснил, что причина состоит в том, что рестрикции обяжут государства отказаться от использования российского природного газа и нефти, что невыгодно для Братиславы и Будапешта.

9 июля Euronews сообщал, что Словакия вновь заблокировала новые санкции Евросоюза против РФ на уровне постпредов. Дипломаты продолжают надеяться на то, что в ближайшее время Братислава и Брюссель найдут компромисс и пакет ограничительных мер будет принят.

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