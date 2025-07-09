Euronews: Словакия вновь заблокировала 18-й пакет антироссийских санкций
Словакия вновь заблокировала новые санкции Евросоюза (ЕС) против России на уровне постпредов, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на дипломатические источники. Следующая встреча запланирована на 11 июля.
Как передает телеканал, дипломаты продолжают надеяться на то, что в ближайшее время Братислава и Брюссель найдут компромисс и новый пакет санкций будет принят.
23 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали введение 18-го пакета санкций против России. По его словам, причина состоит в том, что рестрикции обяжут государства отказаться от использования российского природного газа и нефти, что невыгодно в том числе для Братиславы и Будапешта.
5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить Будапешт перестать покупать российские энергоносители. Он отметил, что в этом случае счета за газ в республике «утроятся», а счета за электричество вырастут в два раза.
1 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что страна заблокирует 18-й пакет, если Словакии не предоставят гарантии минимизации последствий остановки импорта в республику российского газа. «Реального решения» этой проблемы он просил и ранее.