Орбан: Зеленский пытается заставить Венгрию отказаться от энергоносителей РФ
Президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить Венгрию перестать покупать российские энергоносители, что приведет к росту счетов за электроэнергию, заявил в X венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Давайте назовем это планом Зеленского: попытка заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдется нашему народу», – написал Орбан.
По его словам, счета за газ в республике в случае прекращения доступа к российским ресурсам «утроятся», а счета за электричество вырастут в два раза. Премьер Венгрии подчеркнул, что не даст Евросоюзу «пожертвовать венгерскими семьями ради Украины» и наложит вето на введение этих мер.
23 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали введение 18-го пакета санкций против России. Он объяснил это тем, что новые рестрикции предполагают запрет на использование российского природного газа и сырой нефти, что невыгодно в том числе для Братиславы и Будапешта.
До этого Орбан называл план ЕС по отказу от энергоресурсов из России откровенным мошенничеством. Речь шла о намерении Евросоюза запретить поставки российской нефти и газа с 2027 г. не в рамках санкционного режима, а как меру торговой политики (в таком случае можно было бы избежать блокировки законопроекта со стороны Венгрии и Словакии). На этой неделе Орбан заявил, что ЕС ради принятия 18-го пакета санкций сделал Венгрии «очень хорошее предложение».