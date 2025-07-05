Орбан: Зеленский пытается заставить Венгрию отказаться от энергоносителей РФ

До этого Орбан называл план ЕС по отказу от энергоресурсов из России откровенным мошенничеством. Речь шла о намерении Евросоюза запретить поставки российской нефти и газа с 2027 г. не в рамках санкционного режима, а как меру торговой политики (в таком случае можно было бы избежать блокировки законопроекта со стороны Венгрии и Словакии). На этой неделе Орбан заявил, что ЕС ради принятия 18-го пакета санкций сделал Венгрии «очень хорошее предложение».