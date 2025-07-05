Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Орбан: Зеленский пытается заставить Венгрию отказаться от энергоносителей РФ

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить Венгрию перестать покупать российские энергоносители, что приведет к росту счетов за электроэнергию, заявил в X венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Давайте назовем это планом Зеленского: попытка заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдется нашему народу», – написал Орбан.

По его словам, счета за газ в республике в случае прекращения доступа к российским ресурсам «утроятся», а счета за электричество вырастут в два раза. Премьер Венгрии подчеркнул, что не даст Евросоюзу «пожертвовать венгерскими семьями ради Украины» и наложит вето на введение этих мер.

23 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали введение 18-го пакета санкций против России. Он объяснил это тем, что новые рестрикции предполагают запрет на использование российского природного газа и сырой нефти, что невыгодно в том числе для Братиславы и Будапешта.

До этого Орбан называл план ЕС по отказу от энергоресурсов из России откровенным мошенничеством. Речь шла о намерении Евросоюза запретить поставки российской нефти и газа с 2027 г. не в рамках санкционного режима, а как меру торговой политики (в таком случае можно было бы избежать блокировки законопроекта со стороны Венгрии и Словакии). На этой неделе Орбан заявил, что ЕС ради принятия 18-го пакета санкций сделал Венгрии «очень хорошее предложение».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных