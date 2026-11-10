Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,369+0,7%MSTT84,4+5,83%KLVZ1,932-0,72%IMOEX2 470,07+0,25%RTSI940,29-0,49%RGBI112,03+0,12%RGBITR778,47+0,22%
Главная / Политика /

Лавров: Европа потеряла триллионы из-за санкций против России

Анна Виноградова

Антироссийские санкции привели к триллионным убыткам для Европы, росту инфляции в США и снижению уровня жизни во многих странах. При этом Россия не понесла значимых потерь, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

По словам министра, ранее на Евросоюз приходилось до 40% российской внешней торговли, однако Брюссель решил разорвать экономические связи с Москвой. Лавров считает, что введенные ограничения нанесли больший ущерб западным странам, чем России.

«Мы же значимых потерь не понесли, переориентировавшись на рынки государств Мирового большинства», – заявил глава МИД. По его данным, на эти страны приходится 80% российского экспорта, в том числе 70% – на государства Азии.

Лавров подчеркнул, что Россия продолжает поставлять за рубеж энергоресурсы, продовольствие и удобрения. С 2022 г., по его словам, страна экспортировала в Европу энергоресурсов на $320 млрд. Министр также отметил, что объем поставок российской нефти и минерального сырья в страны АСЕАН в первом квартале 2026 г. вырос на 40%.

8 ноября замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Евросоюз исчерпал рычаги давления на Россию. По его словам, европейским странам становится все сложнее согласовывать новые секторальные санкции.

2 ноября директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский допустил сохранение западных санкций даже в случае продвижения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Москва не намерена добиваться отмены ограничений в обмен на политические решения.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её