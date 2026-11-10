Лавров: Европа потеряла триллионы из-за санкций против России

Лавров подчеркнул, что Россия продолжает поставлять за рубеж энергоресурсы, продовольствие и удобрения. С 2022 г., по его словам, страна экспортировала в Европу энергоресурсов на $320 млрд. Министр также отметил, что объем поставок российской нефти и минерального сырья в страны АСЕАН в первом квартале 2026 г. вырос на 40%.